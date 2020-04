Voetbalclub Ajax doneert geld aan het Corona Research Fonds van het Amsterdam UMC, laat het ziekenhuis vrijdag via Twitter weten.

Volgens het UMC deed de voetbalclub een "gulle donatie" aan het ziekenhuis. Hoeveel geld Ajax heeft gedoneerd, is niet bekend.

Het geld is bestemd voor het zogeheten Corona Research Fonds. Dat fonds is opgezet door academische fondswervende stichtingen in Amsterdam en bedoeld om het onderzoek van wetenschappers van het UMC naar het coronavirus te financieren.

Het geld wordt vooral gebruikt om de onderzoeken sneller te kunnen laten starten. Er is tot nu toe bijna 250.000 euro opgehaald.

