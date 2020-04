Bij een woningoverval in de Thomas van Aquinostraat in Amsterdam-West is vrijdagochtend een persoon gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar drie verdachten.

De overval vond rond 11.00 uur plaats. Volgens een getuige zou de bewoner van het pand met een voorwerp zijn geslagen door een van de overvallers.

De verdachten zijn vervolgens gevlucht op een rode scooter. Volgens een melding via Burgernet gaat het om drie jongens die donkere kleding en een bivakmuts zouden dragen.

De politie doet onderzoek naar de overval. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.