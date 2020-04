Op een dakterras van een woning aan de Eerste van Swindenstraat in Amsterdam-Oost is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken.

Even na 3.00 uur kregen de hulpdiensten meldingen binnen dat er vlammen van zeker 2 meter hoog waren op het dak van twee woningen. Bluswagens van verschillende kazernes kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Vier woningen moesten tijdelijk worden ontruimd. In totaal werden twintig mensen opgevangen bij de McDonald's even verderop in de straat. Niemand raakte gewond. Naast brand- en roetschade was er ook behoorlijke waterschade.

Barbecue is mogelijke oorzaak

Hoewel de oorzaak nog moet worden onderzocht, lijkt het erop dat een broeiende barbecue voor het vuur heeft gezorgd. De bewoners hebben aangegeven die avond ervoor te hebben gebarbecued, bevestigt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer maakt zich zorgen over het gebruik van balkons en dakterrassen nu Amsterdammers veel thuis zijn, zeker met het droge en warme weer van de afgelopen dagen.

"Een peuk in een plantenbak kan gaan broeien en dan zou er dagen later brand kunnen ontstaan", aldus de woordvoerder. "En ook zal er meer gebarbecued worden. De kolen van zo'n barbecue blijven lang heet. Door broei kan de boel in brand vliegen."