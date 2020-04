Er zijn in de nacht van donderdag op vrijdag schoten gelost bij een woning in de Den Helderstraat in Amsterdam-Noord.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan, er zouden twee kogelhulzen zijn gevonden.

Volgens omwonenden zijn er waarschijnlijk twee mannen bij het schietincident betrokken. Er werden twee knallen gehoord en een aantal bewoners zag daarna een jonge man bij iemand achter op een scooter stappen en wegrijden.