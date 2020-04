Stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ), waaronder negentien Amsterdamse scholen vallen, vraagt ouders rekening te houden met de mogelijkheid dat de scholen van de stichting later zullen openen dan 11 mei, de datum waarop ze van het kabinet weer geopend mogen zijn.

Premier Rutte kondigde dinsdag aan dat leerlingen van basisscholen na de meivakantie, op 11 mei, weer voor de helft van de tijd naar school mogen. STAIJ denkt het echter niet te halen om op die datum de scholen weer te openen.

In een brief aan ouders van leerlingen waarschuwt bestuurder Arnold Jonk hiervoor. De medewerkers van de scholen van STAIJ zijn nu druk bezig met de voorbereiding voor de heropening. Maar tegelijkertijd moet er nu ook onderwijs op afstand gegeven worden.

Scholen hebben daarom aangegeven dat ze denken 11 mei niet te gaan halen. Jonk is niet van plan medewerkers van de scholen te dwingen om door te werken in de vakantie. "Zeker niet na de afgelopen periode. We zijn nu nog druk aan het inventariseren en eerst moeten we uitzoeken welke leraren in de risicogroep vallen en überhaupt niet op school mogen komen."

Daarnaast geven sommige scholen aan niet te weten of 12 mei wel gehaald gaat worden. STAIJ heeft daarom besloten de ouders van leerlingen alvast te vragen om rekening te houden met een latere heropening.

'Besluit zou tot problemen kunnen leiden'

Toch zou het besluit van STAIJ nog wel eens voor problemen kunnen zorgen. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft aangegeven dat basisscholen op of na 11 mei niet dicht mogen blijven, schrijft Trouw.

Jonk is er echter van overtuigd dat de minister begrip zal hebben voor de situatie. Hij verwacht vrijdag meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer de scholen wel open kunnen.

