De politie is op zoek naar de drie verdachten van een beroving die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond in het Westerpark in Amsterdam.

Iets voor middernacht zaten de slachtoffers, drie jongens van zestien jaar oud, op een bankje in het Westerpark toen drie onbekende mannen hen benaderden.

Ze vroegen in eerste instantie om een sigaret, maar al snel pakten ze een mes waarmee ze de slachtoffers bedreigden. De slachtoffers moesten hun telefoons afstaan, waarna de daders wegvluchtten in de richting van de Van Slingelandtstraat.

De politie is op zoek naar getuigen die meer over het incident weten.