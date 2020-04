Koningsdag in het Vondelpark wordt dit jaar digitaal georganiseerd. Waar kinderen deze dag normaal gesproken hun talenten in het park konden laten zien, kunnen ze zich dit jaar aanmelden om dat online te doen.

Het Vondelpark is normaal gesproken tijdens Koningsdag het podium voor kinderen om hun instrument te bespelen of een andere act te laten zien. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kan dat echter niet doorgaan.

Bart Elshof kwam op het idee om het Vondelpark te digitaliseren. "Koningsdag valt in het water maar het is voor kinderen fantastisch om toch op te kunnen treden. Sommigen van hen hebben zich al het hele jaar voorbereid", vertelt hij aan AT5.

Kinderen kunnen zich vanaf donderdag aanmelden via Vondelpark Live. Meedoen gaat vanuit huis via een eigen YouTube-kanaal en op de website is een simpele instructie te vinden van hoe je zo'n kanaal opzet.

Het digitale park opent op Koningsdag om 10.00 uur en de kinderen kunnen tot 15.00 uur optreden.

