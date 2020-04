Een meerderheid van de gemeenteraad in Amsterdam wil dat er een extern onderzoek komt naar de invoering van het nieuwe systeem van eeuwigdurende erfpacht. In het onderzoek moet beoordeeld worden of de belangen van huizenbezitters voldoende vastgelegd liggen in het nieuwe systeem.

Het gevoerde erfpachtbeleid in de periode van 2000 tot en met 2019 zal onder de loep worden genomen. Het onderzoek komt voort uit een handtekeningenactie van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA).

De gemeenteraad oordeelde woensdagavond dat een raadsenquête in dit geval te ver gaat, zo meldt Het Parool. Het zou te veel werk voor ambtenaren opleveren, omdat er ook al een raadsenquête komt naar de problemen rond het Afval Energie Bedrijf.

De krant schrijft dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad, inclusief coalitiepartij D66, het voorstel tot een extern onderzoek indiende. De uitslag van de stemming over het voorstel wordt pas volgende week verwacht.