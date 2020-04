Het lukt op korte termijn niet om eeuwige grafrust mogelijk te maken op gemeentelijke begraafplaatsen. Dat laat het Amsterdamse stadsbestuur woensdag weten.

PvdA, DENK, GroenLinks en D66 hadden daarom gevraagd. Veel moslims willen niet dat graven na een aantal jaar geruimd worden. In Amsterdam kan die garantie niet gegeven worden, een paar islamitische begraafplaatsen buiten de stad kunnen dat wel. Maar daar is volgens de politieke partijen weinig ruimte.

Wethouder Marieke van Doorninck zei woensdagmiddag in de gemeenteraadsvergadering dat er wel meerdere Amsterdamse begraafplaatsen zijn met specifieke islamitische gedeeltes. "Maar eeuwig grafrecht is er alleen in indirecte vorm. Er zijn verschillende tijdvakken, die kunnen keer op keer verlengd worden, op die manier is het indirect eeuwig", aldus Van Doorninck.

DENK-raadslid Mourad Taimounti vroeg Van Doorninck waarom er geen islamitische begraafplaats in de stad met eeuwig grafrecht komt. Volgens Van Doorninck kan dat nog niet, omdat er in de stad een "enorm ruimtegebrek" is. Ook zouden er gemeentelijke regels uit het verleden veranderd moeten worden.

Het stadsbestuur liet ook weten dat families die in het buitenland een graf hadden gekocht, dat geld deels van de gemeente terug kunnen krijgen als een uitvaart door de coronacrisis in Nederland moet plaatsvinden en zij hierdoor in financiële problemen komen.

