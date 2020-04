De gemeente Amsterdam overweegt om auto's te weren in bepaalde straten in de stad, zodat er daar meer ruimte ontstaat om op 1,5 meter afstand van elkaar naar buiten te gaan.

Dat antwoordde burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag tijdens een gemeenteraadsvergadering op een voorstel van Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren. Hij zei dat er meer openbare ruimte ontstaat als er geen geparkeerde auto's in bepaalde straten staan.

"Dat is op dit moment onderwerp van discussie in het crisisberaad van het regionaal beleidssteam", aldus Halsema. "Omdat wij ook zien dat meer winkels de deuren openen en er onherroepelijk meer mensen buiten komen." Het crisisberaad probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen blijven en buiten 1,5 meter afstand houden.

DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti vroeg of er ook boetes worden uitgedeeld als er meer dan twee mensen, die niet in hetzelfde huishouden wonen, in een auto zitten. Halsema zei dat dat in principe niet gebeurt in Amsterdam. "We zien auto's in principe als privésfeer. Wel treden we op bij excessen, zoals geluidsoverlast en hinder."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.