De politie heeft woensdag in de omgeving van het Westelijk Havengebied in Amsterdam zeventig taxi's in beslag genomen. Volgens de politie stonden de voertuigen op de openbare weg terwijl de kentekens geschorst waren en ze niet tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd waren.

De overtredingen werden vastgesteld door de Dienst Infrastructuur. De politie laat weten dat het om voertuigen van meerdere taxibedrijven gaat. Het merendeel daarvan is afkomstig uit andere delen van het land.

Tegen de eigenaren is een proces-verbaal opgemaakt. De taxi's zijn in overleg met het Openbaar Ministerie overgebracht naar een afgesloten terrein. De eigenaren hebben veertien dagen de tijd om de auto's te verzekeren en op te halen bij de politie, waarmee ook de schorsing vervalt.

"Op dit moment schorsen veel taxiondernemingen het kenteken en zetten ze de verzekering stop", zo licht de politie toe. "Het schorsen van een kenteken is een regeling die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) mogelijk is gemaakt als een auto langere tijd niet in gebruik is. Voorwaarde is wel dat de auto niet op de openbare weg rijdt of staat. Veel bedrijven houden zich hier aan."

De politie laat weten dat het zal blijven optreden in situaties waarin dit niet het geval is. Ook tegen het rijden met een geschorst kenteken, al dan niet zonder geldige verzekering, treedt de politie op.