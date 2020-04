De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die proberen een bakkerij aan het Sierplein in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West te overvallen.

Op de beelden is te zien dat een van de mannen met een vuurwapen dreigt. Vervolgens vlucht een medewerker van de winkel het magazijn is. Nadat klanten tegen de daders beginnen te schreeuwen, vluchten de overvallers.

Voordat de verdachten de bakkerij overvielen, liepen ze eerst een drogisterij binnen, zo is te zien op de beelden. Ze vroegen de medewerker aan de toonbank naar een product dat niet verkocht wordt. De situatie lijkt verdacht, omdat het gezicht van de daders bedekt was.

Als blijkt dat het product waar de mannen naar op zoek zijn niet te koop is bij de drogisterij, lopen ze de winkel uit in de richting van de bakkerij.

De verdachte die daar even later dreigt met een vuurwapen is een lichtgetinte man met een tenger postuur en een smal gezicht. Hij heeft een spitse neus, donkere wenkbrauwen en donkere ogen. Hij droeg een zwarte hoodie, witte sneakers en een sjaaltje voor zijn mond.

De andere man heeft een lichte huidskleur, droeg een donkere joggingbroek, een hoodie en een pet. Verder droeg hij sneakers en een donker sjaaltje voor zijn mond.

De politie is op zoek naar getuigen.