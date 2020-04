Sail Amsterdam 2020 gaat definitief niet door vanwege de verlenging van de coronamaatregelen. Het evenement wordt niet naar volgend jaar verplaatst, waardoor de eerstvolgende Sail pas in 2025 plaats zal vinden.

Sail stond officieel gepland van 12 tot en met 16 augustus. Met de nieuw aangekondigde coronamaatregelen, waar ook een verbod op grote evenementen tot 1 september onder valt, is het niet mogelijk om het evenement te organiseren.

De organisatie heeft nog onderzocht of het evenement een jaar later gehouden kon worden, maar dat is niet mogelijk. "Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat een groots evenement als Sail volgend jaar wel veilig en verantwoord georganiseerd kan worden."

Daar komt bij dat de internationale tall ships een jarenlange vastgestelde planning hebben, en om die reden niet automatisch beschikbaar zijn voor een ander moment. Ook heeft SAIL het uitgangspunt om vrij toegankelijk te blijven, waardoor de steun van partners en het bedrijfsleven niet gemist kunnen worden. Om die reden is de eerstvolgende editie van Sail pas in 2025.

"Met pijn in het hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat dit de enig juiste is", zegt Arie Jan de Waard, voorzitter van Sail Amsterdam. "Aan alle liefhebbers die reikhalzend naar Sail hebben uitgekeken, vragen we begrip voor deze uitzonderlijke situatie."

