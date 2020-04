De politie heeft dinsdagavond bij televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden getoond van de daders die in de nacht van vrijdag op zaterdag een zendmast op een parkeergarage in Amsterdam-West in brand staken.

De zendmast werd op het dak van een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat, vlakbij het Westergasterrein, in brand gestoken.

Ook bij een tweede zendmast op dezelfde plek is geprobeerd brand te stichten, maar dat mislukte. De brand werd rond 5.00 uur ontdekt.

Op de beelden zijn twee daders te zien. Het gaat om twee mannen die allebei donkere kleding droegen. Een van hen droeg een North Face jas, de andere een hoodie met een petje en waarschijnlijk grijze sneakers.

Verder hebben ze een slank postuur en zijn ze ongeveer 1.75 en 1.80 meter lang. Na het stichten van de brand lijkt één van hen hinkend te vluchten.

Mensen die de verdachten herkennen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.