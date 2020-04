De militair verpleegkundigen en verzorgenden van Defensie gaan helpen in Amsterdamse verpleeghuizen, omdat veel verzorgenden in verpleeghuizen zijn uitgevallen door het coronavirus.

Maandag zijn de zorgmedewerkers aan de slag gegaan, meldt Defensie. De uitval zorgt in de verpleeghuizen voor extra druk op het personeel en beschermingsmiddelen.

Het militair medisch personeel zal daar niet alleen patiënten met het coronavirus verplegen, maar ook dementerenden en bijvoorbeeld mensen die na een ongeluk of aandoening in een revalidatietraject zitten.

Zorgmedewerkers zijn extra kwetsbaar voor het virus. Dinsdag werd bekend dat in zorginstelling Het Flevohuis in de Indische Buurt 31 bewoners zijn overleden door het coronavirus en 48 verzorgenden positief zijn getest. Een medewerker is zo ziek dat deze op de Intensive Care (IC) ligt. Ook daar bieden verpleegkundigen van Defensie de helpende hand.

In totaal zijn 27 militairen ingezet in zorginstellingen op elf locaties in Amsterdam en Amstelveen. Op deze locaties wonen of verblijven honderden hulpbehoevenden.

De verpleeghuizen kunnen in ieder geval tot en met 8 mei rekenen op het medisch personeel van Defensie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.