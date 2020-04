Na de aangekondigde versoepeling van een aantal coronamaatregelen zijn Amsterdamse scholen zich aan het voorbereiden op de heropening. Onder meer horecagelegenheden moeten tot minstens 20 mei gesloten blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland zijn de gevolgen daarvan "niet te overzien".

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie onder meer bekend dat basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen en dat het sportbeleid voor kinderen en jongeren tot achttien jaar wordt versoepeld.

Volgens de minister-president moeten de koepelorganisaties van scholen in overleg met het ministerie van Onderwijs uitwerken hoe de heropening van basisscholen eruit komt te zien.

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) is de overkoepelende vereniging van schoolbesturen voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs in Amsterdam.

BBO: 'Nu begint het werk pas echt'

Lieke Thesingh, de onafhankelijke technisch voorzitter van het BBO, laat in een eerste reactie weten niet verrast te zijn door het besluit van de premier: "Het is ook goed dat we weer beginnen, maar nu begint het werk pas echt. Iedereen wil aan de slag, maar we moeten het wel veilig houden voor de kinderen én de leerkrachten."

Woensdagmiddag overlegt BBO daarom al over de manier waarop de voornemens van het kabinet uitgevoerd kunnen worden. Diezelfde middag moet er een besluit op hoofdlijnen voor de basisscholen, kinderopvang, bso's en speciaal onderwijs in Amsterdam liggen.

Op 11 mei moeten alle schoolkinderen weer voor de helft van de lestijd naar school kunnen. Hoe dit moet worden gerealiseerd, is nog niet duidelijk. Verschillende Amsterdamse basisscholen en scholengemeenschappen hebben aan nieuwspartner AT5 laten weten de lijn van BBO te zullen volgen.

'Gevolgen voor horeca zijn desastreus'

Veel horecaondernemers moeten hun cafés en restaurants voorlopig gesloten houden. Het kabinet verlengde de maatregelen voor de horeca tot 20 mei. "De gevolgen zijn voor de horeca niet te overzien", aldus voorzitter Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

"Laat er geen misverstand over bestaan", zegt hij. "Het is goed dat wij kiezen voor volksgezondheid, maar ik miste in de persconferentie toch aandacht voor de economie."

Evers noemt de gevolgen voor de horeca "desastreus". "De meeste horecazaken hebben vorige maand net aan de huur kunnen betalen en nu komt er weer een eind van de maand aan. Het einde van de bankrekening is voor veel mensen in zicht."

Evers noemt het een gemiste kans dat de premier dinsdagavond geen extra steunmaatregelen heeft aangekondigd. "Het pakket dat er nu ligt is fijn, maar onvoldoende. Er is wel compensatie voor loon, maar dat is in een horecazaak maar 25 procent van de kosten. Ik hoor veel geluiden om mij heen van mensen die door deze hele situatie nu al met faillissementsscenario's bezig zijn."

In geopende horecagelegenheden in de anderhalvemetermaatschappij gelooft hij niet. "Dan moet je als zaak met 30 procent van je oppervlakte al je kosten dekken. Dat is niet te doen."

Reacties bij Amsterdamse sportclubs wisselend

Bij Amsterdamse sportclubs zijn de reacties enigszins wisselend. Er is blijdschap over het feit dat er straks door kinderen en jongeren weer meer gesport mag worden, maar het voelt ook als mosterd na de maaltijd.

Zo stelt ook Koen Otto, kantinebeheerder van sportvereniging AMVJ: "Het leven staat nu stil, dus ik ben heel blij dat er weer gesport mag worden, maar het heeft niet zoveel zin meer. Bijna alle competities zijn afgelast of lopen naar hun eind."

Handhaving van de 1,5 meter afstand kan bovendien nog voor problemen zorgen denkt hij: "Vooral in de kantine met het halen en brengen door ouders wordt dat een uitdaging voor sportclubs. Als dat wordt gehandhaafd voorzie ik problemen."

Datzelfde gevoel is er bij Ed van den Berg, algemeen coördinator van judovereniging Fuyiama. Ook hij is blij dat er weer gesport kan worden, maar vraagt zich af wat de meerwaarde is om nu weer te starten.

"Ik vind het logischer om de sportclubs tot de zomer gesloten te houden. Waarom zou je iedereen nu nog bij elkaar laten komen als er geen competitie meer is? Je wint er niets mee en je laat zo toch een risico bestaan."

Voorbereidingen musea in volle gang

Ondanks dat de persconferentie nog niet helemaal bracht wat zij ervan gehoopt hadden, zien verschillende grote musea in de stad toch perspectief. Zowel het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum als het Rembrandthuis laat weten hard aan het werk te zijn om snel weer open te kunnen, wanneer dat mag. Daarbij wordt volgens de musea rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM.

Het Rijksmuseum laat in een korte reactie weten "achter het besluit van het kabinet te staan. De veiligheid van de bezoekers en de medewerkers staat voorop. Maar we hebben goede hoop dat wij snel weer open kunnen."

Ook het Stedelijk Museum is voorzichtig optimistisch. Een woordvoerder laat weten: "We zijn hard aan het werk op het museum toegankelijk te maken voor een mogelijke opening. Het RIVM heeft ons gevraagd een protocol op te stellen en dat protocol ligt daar nu ter goedkeuring. We zijn een ruim opgezet museum, dus we verwachten niet al te grote problemen."

Wanneer de musea verwachten weer open te gaan, is nog niet bekend. Op 13 mei wordt opnieuw besloten over de mogelijke verlenging van de coronamaatregelen.