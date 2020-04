Defensie bracht dinsdag honderden voedselpakketten die voor een trainingsmissie bedoeld waren naar de Amsterdamse stichting Carabic. De stichting maakt zich zorgen, omdat steeds meer mensen zich aanmelden voor hulp, omdat ze door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt.

De stichting steunt kwetsbare bewoners van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Vanwege de coronacrisis komen er nu dagelijks tientallen meldingen van mensen in geldnood binnen. "We maken ons ontzettend zorgen", zegt secretaris Maureen Hubbard van Carabic.

"Als je hoort dat de minister van Defensie toestemming geeft om het allemaal te doneren aan Zuidoost, dan kun je eigenlijk alleen maar een gat in de lucht springen", zegt ze.

"Of het nu donaties zijn of eten maakt ons niet uit. We zijn met alles blij", zegt Hubbard. Ze hopen bij de stichting dat meer organisaties het voorbeeld van Defensie zullen volgen.

"Defensie heeft een rol in het beschermen van wat ons dierbaar is", vertelt luitenant-kolonel Mostafa Hilali. "En wat is dierbaarder dan onze eigen burgers? Dus wij doen dagelijks activiteiten die voor onze burgers belangrijk zijn."

