In de Amsterdamse zorginstelling Het Flevohuis, aan de rand van de Indische Buurt, zijn 31 bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) meldt dat dinsdag in een nieuwsbrief aan medewerkers. Op een andere locatie van van ZGAO, De Open Hof, is één bewoner overleden aan het virus.

Ook onder de werknemers van de zorggroep gaat het virus rond, 48 van hen zijn positief getest op corona. Eén medewerker is zo ziek dat hij of zij op een intensive care (ic) ligt. Twee andere medewerkers zijn ook opgenomen in een ziekenhuis, maar liggen niet op de ic.

In het Flevohuis zitten kleinschalige woningen voor mensen met dementie. Ook zijn er revalidatieklinieken en is er een kliniek voor mensen die kampen met psychische en sociale problemen. De Open Hof is een verpleeghuis in de Watergraafsmeer.

Hulp van Defensie en OLVG

Door het grote aantal zieke medewerkers staat de bezetting in de zorginstellingen dermate onder druk, dat er externe hulp is ingeroepen. In de nieuwsbrief staat dat medewerkers van het OLVG bijspringen en dat ook verpleegkundigen van Defensie zijn ingezet.

Bestuurder van de ZGAO, Jan van Wijk, noemt het overlijden van de bewoners een 'enorme slag'. "Gelooft u mij, het verdriet zit in alle vezels van deze organisatie. Zo'n groot verlies in vier, vijf weken tijd, dat is verschrikkelijk."

Contact met inspectie

Van Wijk benadrukt dat er bij de eerste besmetting van een bewoner direct contact opgenomen is met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die concludeerde toen al dat ZGAO er alles aan gedaan heeft om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, gegeven de mogelijkheden, vertelt Van Wijk.

Het Flevohuis is niet het eerste verzorgingshuis in Amsterdam dat zwaar getroffen is door het virus. Eerder deze maand werd bekend dat er in het joodse zorgcentrum Beth Shalom in Buitenveldert 22 bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

