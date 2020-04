Het aanbod van kamers in Amsterdam is de afgelopen weken flink gestegen. Van eind maart tot halverwege april werden bijna 650 kamers meer aangeboden dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Kamernet dinsdag.

Het aantal aangeboden studio's en appartementen steeg ook, maar minder hard.

De toename van het kameraanbod heeft mogelijk te maken met de invoering van de coronamaatregelen. Kamernet zag vooral een sterke afname van studenten uit het buitenland. Langzamerhand lijken zij de Nederlandse huurmarkt weer te vinden; begin april steeg het aantal zoekenden licht.

Ondanks dat er veel bezichtigingen met 1,5 meter afstand plaatsvinden, kiezen kamerzoekenden ook steeds vaker voor online bezichtiging via videobellen.

