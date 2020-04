Pastor Zwanine Siedenburg van Drugspastoraat Amsterdam bezorgt vanwege de coronamaatregelen broodjes en koffie bij de kwetsbare dak- en thuislozen die het pastoraat gewoonlijk zelf bezoeken en gaat een gesprek met ze gaan.

Vanuit het Drugspastoraat leidt Siedenburg normaal gesproken bijeenkomsten waar mensen met psychische aandoeningen en drugs- en alcoholverslavingen komen om over hun problemen te praten.

Door de coronamaatregelen zijn die bijeenkomsten nu verboden. Het is daarom moeilijk voor Siedenburg om deze kwetsbare groepen te bereiken. In inloophuizen en de nachtopvang is door de maatregelen vaak minder plek, zodat Siedenburg ze daar ook niet kan opzoeken.

Om hen toch niet uit het oog te verliezen, trekt ze er daarom iedere ochtend op de fiets op uit. Met de gesprekjes wil de pastor voorkomen dat bijvoorbeeld mensen met drugsproblemen uit beeld raken. "Daar maak ik mij wel zorgen over. Ook omdat zij een minder groot sociaal netwerk hebben dan jij en ik. Zij staan er vaak alleen voor."

Een beetje aandacht kan al veel helpen, stelt ze: "Door de aandacht die wij vanuit het Drugspastoraat geven, voelen deze mensen zich ook echt weer even mens." Siedenburg besteedt daarbij niet alleen aandacht aan dak- en thuislozen, maar aan iedereen die ervoor openstaat.

