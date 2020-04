Een 61-jarige bestuurder van een brommobiel is zondagochtend te water geraakt bij de Overdiemerweg in Diemen. De man overleed die middag in het ziekenhuis, meldt de politie maandag.

De man raakte rond 10.25 uur door een nog onbekende oorzaak te water. Een omstander haalde de bestuurder uit het water, waarna hulpdiensten werden ingelicht. De man werd gereanimeerd op de kant en vervolgens in kritieke toestand meegenomen naar het ziekenhuis.

Later die dag overleed de man in het ziekenhuis. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) en het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) van de politie doen onderzoek naar het eenzijdige ongeval.