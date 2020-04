Stichting !WOON noemt het uitstellen en beperken van het vervangen van loden leidingen in Amsterdam als gevolg van de coronamaatregelen "onnodig en problematisch". Volgens de stichting zouden de werkzaamheden gewoon door moeten gaan.

Woningcorporaties Rappange en Ymere hebben de werkzaamheden rondom het vervangen van de loden leidingen in de stad beperkt om de regels van het RIVM te kunnen respecteren.

Maar volgens Oscar Vrij van stichting !WOON kunnen veel werkzaamheden gewoon doorgaan. "Het is zonde als het aanpakken van loden leidingen onnodig wordt vertraagd. Met de juiste afspraken kunnen ze gewoon doorgaan", aldus Vrij.

Volgens Vrij komen sommige eigenaren en verhuurders wel in actie. Zij proberen ondanks de coronamaatregelen wel de werkzaamheden door te laten gaan. "Ik roep anderen op om dat ook te doen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden zodat er coronaveilig gewerkt kan worden", aldus Vrij.

Ook de gemeente baalt van de situatie. Er zou eigenlijk eind maart een brief de deur uit gaan aan iedereen met een woning die voor 1960 is gebouwd met het verzoek te controleren of de leidingen thuis van lood zijn.

Die brief werd niet verstuurd, omdat de GGD en de gemeente vanwege de uitbraak van het coronavirus nu niet de capaciteit hebben om de mogelijk vele vragen over het verzoek te beantwoorden.

