De politie en handhaving hebben zondag ook boetes uitgeschreven in het Westerpark in Amsterdam voor het negeren van de coronamaatregelen. Eerder die dag werden er al boetes uitgeschreven in Amsterdam-Zuidoost.

Hoeveel boetes er zijn uitgeschreven is nog onbekend.

De politie riep bezoekers met een megafoon op om het park te verlaten en waarschuwde boetes uit te delen als mensen daar geen gehoor aan zouden geven. Die boetes kunnen oplopen tot 390 euro.

