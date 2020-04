Bij een steekpartij zaterdagavond in Amsterdam-Zuidoost is een 53-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel om het leven gekomen. Een 48-jarige verdachte uit Hilversum is diezelfde nacht aangehouden, meldt de politie zondag.

Het steekincident vond rond 19.10 uur plaats aan de Agatha Christiesingel. Het slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De aanleiding van het voorval is nog onduidelijk. De recherche heeft een onderzoek ingesteld en de verdachte zal zondag worden verhoord.