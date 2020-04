Bij het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord is in de nacht van zaterdag op zondag een plofkraak gepleegd op een stortautomaat van de Rabobank.

De stortautomaat raakte zwaar beschadigd. Een getuige hoorde rond 3.30 uur een harde knal. Toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten twee verdachten weg op een motorscooter. Op het Buikslotermeerplein kwamen ze ten val. Het duo rende weg, maar na een korte achtervolging werden ze door de politie in de kraag gevat.

De ravage bij de afstortkluis van de Rabobank is groot. Tientallen meters verder werden nog stukken metaal gevonden. Er is niks buitgemaakt.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie heeft onderzoek uitgevoerd bij de automaat. De verdachten zitten nog vast.