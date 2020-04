In het witwasonderzoek naar de twee mannen die afgelopen donderdag werden opgepakt in de garage van appartementencomplex Pontsteiger in Amsterdam is voor bijna 1 miljoen euro aan geld en dure merkkleding aangetroffen, meldt de politie zaterdag.

Agenten die in de parkeergarage surveilleerden, zagen de twee mannen uit hun auto stappen. Toen ze in de auto keken, renden de mannen weg. Nadat een van de agenten zijn pistool, trok konden ze worden aangehouden.

Omdat een tas met geld werd gevonden, werd besloten een woning in Amsterdam te doorzoeken. Daar zijn ook grote geldbedragen gevonden, evenals een vuurwapen. Iemand die in de woning aanwezig was, is opgepakt.

De volgende ochtend is een woning in Rotterdam doorzocht. Ook hier vond de politie veel geld, net als een grote hoeveelheid merkkleding. Het onderzoeksteam vermoedt dat de waarde van al het aangetroffen geld en de kleding samen bijna 1 miljoen euro bedraagt, meldt de politie.

De drie zitten vast op verdenking van witwassen. Het gaat om een 38-jarige man uit Rotterdam, een negentienjarige man uit Assen en een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De recherche onderzoekt nog waar het geld, het vuurwapen en de kleding vandaan zijn gekomen.