Bij een steekpartij in de daklozenopvang op de Marnixstraat in het centrum is zaterdagochtend iemand gewond geraakt.

Agenten kwamen rond 8.00 uur af op een melding van een vechtpartij. Een van de betrokkenen bleek een snij- of steekwond te hebben, diegene is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft degene die zou hebben gestoken aangehouden. Ook het slachtoffer is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden en daarna verhoord.

De politie doet nog verder onderzoek naar het incident.