Op het dak van een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat in West, vlakbij het Westergasterrein, is zaterdagnacht een zendmast in brand gevlogen.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er wordt uitgegaan van brandstichting. De brandweer heeft het vuur geblust. Agenten hebben daarna ter plekke onderzoek gedaan.

Bij een tweede zendmast op hetzelfde dak is geprobeerd brand te stichten. Dat is niet gelukt.

Op meerdere plekken in het land zijn al zendmasten gestoken. Dat lijkt te zijn gebeurd door tegenstanders van het 5G-netwerk. Zij geloven bijvoorbeeld dat de straling slecht is voor het immuumsysteem, waardoor mensen sneller besmet raken met het coronavirus.

In Amsterdam is er nog geen 5G-netwerk. Wel wordt er getest met 5G-technologie bij het Leidseplein.