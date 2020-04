Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is een van de burgemeesters van de grote steden die alle grote evenementen deze zomer wil verbieden vanwege de coronacrisis.

De NOS meldde eerder vrijdag dat de burgemeesters van de grote steden bij het kabinet hebben aangedrongen op een verlenging van het verbod op grote evenementen tot 1 september of 1 oktober. Officieel loopt het verbod tot 1 juni. In de berichtgeving werden geen namen van burgemeesters genoemd.

Volgens Halsema is het beter dat er op tijd duidelijkheid komt over evenementen. "Mensen treffen hun voorbereidingen en geven hun geld uit. En dan is het beter dat je een duidelijke termijn hebt, die verder in de tijd ligt, waardoor die ook realistischer wordt."

Dinsdag belegt het kabinet een persconferentie, waarin premier Mark Rutte bekend zal maken of en in welke vorm de huidige coronamaatregelen na 28 april voortgezet worden. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of de datum van 1 juni voor een evenementenverbod inderdaad opgeschoven wordt naar 1 september of nog later.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.