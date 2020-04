De politie heeft donderdagavond in Amsterdam een achttienjarige man aangehouden die zonder helm op een scooter reed. Hij ging op de vlucht, maar kon niet veel later worden aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat de scooter als gestolen stond gesignaleerd, daarnaast had de verdachte ook geen rijbewijs.

Een motoragent sprak de verdachte erop aan dat hij geen helm droeg. De man leek te gaan stoppen, maar ging er toch vandoor. Op de Admiraal Helfrichstraat probeerde hij een groepje omstanders bij de situatie te betrekken.

"Hij wilde kennelijk dat de groep ging voorkomen dat hij aangehouden kon worden", vertelt de politie. Meerdere agenten waren inmiddels ter plaatse en konden voorkomen dat dat ook gebeurde. De verdachte ging er te voet vandaar, maar kwam niet ver.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de diefstal van de scooter. De man heeft een proces-verbaal gekregen omdat hij geen rijbewijs had. De scooter is in beslag genomen.