Burgemeester Halsema heeft vrijdag een brief geschreven aan alle Amsterdammers om ze een hart onder de riem te steken en te bedanken. Ook vertelt ze wat er op dagen als Koningsdag en Bevrijdingsdag wel en niet mag vanwege de coronacrisis.

"Onze gedachten gaan uit naar iedereen die direct of indirect getroffen is door het coronavirus, of door de beperkingen waarmee we tot nader order moeten leven", zo schrijft Halsema.

"In het belang van onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten en landgenoten moeten we volhouden en sterk zijn. Door verstandige keuzes te maken kunnen we levens redden en ervoor zorgen dat we stapje voor stapje weer uit deze crisis komen."

Halsema wil alle inwoners van Amsterdam bedanken voor hun discipline, begrip en geduld. "Alleen samen komen we deze crisis te boven. Het is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in mensen naar boven brengt."

'Mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan'

De burgemeester benadrukt dat evenementen als Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag niet gevierd kunnen worden als de afgelopen jaren, maar dat mensen het niet moeten vergeten.

"Iedereen zal begrijpen dat deze evenementen en herdenkingen niet kunnen doorgaan in de vorm die we gewend zijn", aldus Halsema.

"Maar we kunnen natuurlijk wel iets doen: we mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus laten we samen doen wat mogelijk is om er thuis een paar bijzondere dagen van te maken."

