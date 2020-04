Een magneetvisser in Amsterdam heeft vrijdag een ontsteking van een explosief in het water gevonden. De politie is inmiddels ter plaatse en doet onderzoek.

De visser deed de vondst bij de Piet Peelenbrug, een brug over de Hoekenesgracht, ter hoogte van het Hoekenespad in Amsterdam Nieuw-West.

Het is nog niet bekend om wat voor explosief het gaat. De forensische opsporing van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zullen verder onderzoek doen.