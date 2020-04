Ook in de komende twee weekenden geldt een vaarverbod in de grachten in het centrum van Amsterdam, zo heeft het stadsbestuur donderdag besloten.

Ook op Koningsdag (27 april) is het niet toegestaan om met een vaartuig in de grachten te varen. Het verbod geldt voor de pleziervaart en de passagiersvaart. De beroepsvaart is uitgezonderd.

Het vaarverbod is van kracht voor het hele grachtengordelgebied tot aan de Singelgracht en de Amstelsluizen.

Mensen die alsnog in de weekenden op een boot stappen riskeren een boete van 390 euro.

Buiten de grachten is het vooralsnog wel toegestaan om te varen, maar de gemeente Amsterdam roept de mensen op om zoveel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

