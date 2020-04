De politie heeft donderdagmiddag twee verdachten opgepakt in de garage van het appartementencomplex De Pontsteiger in Amsterdam. Een woordvoerder van de politie bevestigt de aanhoudingen.

Agenten kwamen in actie vanwege een "verdachte situatie", mogelijk komt daar later op donderdag meer informatie over.

Op foto's zijn zo'n acht politiewagens te zien. Volgens een omstander zijn de twee verdachten door agenten met getrokken wapens uit een auto gehaald.

De situatie is inmiddels onder controle en de agenten zijn weer vertrokken.