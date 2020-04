Twee glazenwassers hebben donderdag een uur op grote hoogte vastgezeten in het bakje waarin zij stonden aan de buitenkant van een kantoor aan De Entree in Amsterdam-Zuidoost.

Het bakje waarin de glazenwassers stonden, zat muurvast en kon door een dubbelgeslagen kabel niet meer omhoog of naar beneden. Ook een monteur kon het probleem niet verhelpen.

De gealarmeerde brandweer kwam met een ladderwagen van zo'n 30 meter ter plaatse, maar die bleek er net niet bij te kunnen.

De brandweerlieden schakelden het hoogtereddingsteam van de brandweer in Utrecht in, maar toen het team onderweg was, kwam het karretje weer in beweging en konden de twee het bakje veilig verlaten.