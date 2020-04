De politie in Amsterdam is op zoek naar getuigen van een schietpartij in de nacht van woensdag op donderdag op een pand aan de Waalenburgsingel.

De politie kreeg rond 3.00 uur een melding dat er mogelijk schoten waren gelost.

"Eenmaal ter plaatse troffen de politieagenten meerdere kogelinslagen aan. Ook zag een bewoner op het moment van het lossen van de schoten lichtflitsen vanaf de achterzijde van het pand", aldus de politie.

Niemand raakte bij het incident gewond. De politie roept getuigen op zich te melden.