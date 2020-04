De gemeente Amsterdam wil vakantieverhuur vanaf 1 juli in drie wijken van het centrum verbieden. In de overige 96 wijken van Amsterdam is toeristische verhuur alleen mogelijk onder strenge voorwaarden.

Uit onderzoek van het gemeentelijke onderzoeksbureau Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) naar de toeristische draagkracht in alle 99 wijken in de stad blijkt dat er 'buitengewoon veel' toeristen zijn op de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel Zuid.

Volgens het onderzoek, dat elke twee jaar wordt uitgevoerd, staat de leefbaarheid op die plekken ernstig onder druk en wordt vakantieverhuur van de eigen woning daarom verboden.

Volgens de gemeente heeft een op de vijftien woningen in Amsterdam de afgelopen jaren op Airbnb gestaan en is het aanbod van woningen vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand op de verschillende huurplatforms.

"De toeristische verhuur van woningen heeft door deze toename steeds meer negatieve invloed gehad op de leefbaarheid in de verschillende Amsterdamse buurten", aldus wethouder Laurens Ivens. "Ruim 80 procent van de bewoners in stadsdeel Centrum ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur."

De Raad van State oordeelde afgelopen januari dat de gemeentelijke regels rond vakantieverhuur onwettig zijn en dat dit alleen mag met een vergunning. Vanaf 1 juli wordt hiervoor een vergunningstelsel ingevoerd. In de drie wijken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat, wordt geen vergunning verleend.