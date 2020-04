Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio Amsterdam is in maart toegenomen met 42 procent ten opzichte van een maand eerder. Vooral mensen die werkzaam zijn in de horeca en uitzendkrachten verloren door de coronacrisis hun baan.

In de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn werden in maart 3.521 nieuwe WW-uitkeringen toegekend. 2.134 uitkeringen werden beëindigd. Omdat er ook bestaande uitkeringen doorliepen, steeg het totaal aantal WW-uitkeringen met 7,1 procent.

De stijging van het totaal aantal WW-uitkeringen in de regio komt vooral op het bordje van uitzendkrachten (49,7 procent toename), horecapersoneel (36,8 procent), mensen die werken in de cultuursector (11,6 procent) en mensen die werken in de chemische industrie (11 procent). Mogelijk is het aantal nieuwe aanvragen in die sectoren nog een stuk hoger.

Veel horecagelegenheden moeten nog tot ten minste 28 april hun deuren gesloten houden. Of er daarna versoepeling van de coronamaatregelen is nog maar de vraag. Daar komt volgende week meer duidelijkheid over.

