De gemeente Amsterdam mag nieuwe toeristenwinkels uit het centrum weren, zo heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Winkeleigenaren gingen eerder in beroep tegen het plan.

Het bestemmingsplan van de gemeente verbiedt nieuwe winkels in het centrum van de stad die zich op toeristen en dagjesmensen richten, zoals souvenirwinkels. Alle toeristische winkels van voor 2017 mogen wel blijven.

Onder meer Tours en Tickets was in beroep gegaan. Volgens de afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeente echter kunnen onderbouwen "dat sprake is van een monocultuur aan winkels en voorzieningen in het centrumgebied". Het weren van nieuwe toeristische winkels is daarmee noodzakelijk "met het oog op de belangen van de mensen die wonen en/of werken in Amsterdam".

Wel worden er nog een aantal kanttekeningen geplaatst bij het bestemmingsplan van de gemeente. Zo hoeft de Cheese Company aan het Damrak niet te sluiten, ondanks een verzoek van het stadsbestuur. Hetzelfde geldt voor de winkels van Henri Willig Kaas.

De eigenaren zouden de winkels al voor het verbod hebben geopend. Daarvan was het gemeentebestuur op de hoogte, aldus de Raad van State. Dit onderdeel van het bestemmingsplan wordt daarom vernietigd.