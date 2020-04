Binnenland Boa's mishandeld in Amsterdam, Nederlandse Boa Bond maakt zich zorgen Slideshow Infographic Video Drie buitengewoon opsporingsambtenaar (boa's) zijn afgelopen zondag mishandeld bij een supermarkt in het Amsterdamse Osdorp. Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond (NBB) maakt zich zorgen over de toenemende agressie en irritatie richting boa's in de huidige coronacrisis.