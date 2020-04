Twee homoseksuele mannen zijn zondag vanwege hun geaardheid uitgescholden en bespuugd toen zij hand in hand naar een supermarkt aan de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost liepen.

De twee mannen hebben een deel van het voorval op beeld kunnen vastleggen. Zondagmiddag heeft het tweetal aangifte gedaan.

De politie bevestigt dat er een incident is geweest en dat agenten ter plaatse zijn gekomen. De Amsterdamse VVD heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De meeste jongens gingen ervandoor toen ze doorhadden dat de politie in aantocht was. Twee van hen bleven echter hangen. Een van de twee slachtoffers pakte zijn camera erbij. Volgens hem werd de sfeer agressiever. Omstanders probeerden in te grijpen.

Op het moment dat de politie arriveerde, waren ook de laatste jongens vertrokken. Een poging van agenten om ze te vinden mislukte. Wel werden de gegevens van de twee slachtoffers opgenomen en boden meerdere omstanders aan voor ze te getuigen.

Nadat de agenten weg waren, keerden twee jongens terug op een scooter. Ze bespuugden een van de twee slachtoffers en reden weg. "Ik hoop dat het helpt om dit verhaal te delen", zegt hij. "Dit maakt me zo boos. Dat dit hier in 2020 gebeurt zonder dat we iets uitlokken, daar kan ik niet bij."

De politie meldt maandagmiddag via Twitter: "We hebben de heftige beelden van het incident gezien en nemen het voorval erg serieus. Het aangifteproces is derhalve versneld, om zo snel mogelijk te kunnen starten met het rechercheonderzoek."