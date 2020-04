Er is zondagavond een plofkraak gepleegd op de Rabobank op het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West. Het is onbekend of de daders geld hebben buitgemaakt.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Ook de Teamleider Explosieven Veiligheid was ter plaatse.

Eerder op de avond was er een poging tot plofkraak op de Oostelijke Handelskade. Het is niet duidelijk of de twee incidenten verband met elkaar houden.

Het politieonderzoek is in volle gang.