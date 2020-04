Amsterdam

Marechaussee sluit terroristisch motief uit bij gewapende mannen in trein

Het is nog onduidelijk waarom de twee mannen in een trein op Schiphol zaterdagavond een doorgeladen vuurwapen bij zich hadden. De Koninklijke Marechaussee zegt na onderzoek dat er in ieder geen terroristisch motief was.