Het is nog onduidelijk waarom de twee mannen in een trein op Schiphol zaterdagavond een doorgeladen vuurwapen bij zich hadden. De Koninklijke Marechaussee zegt na onderzoek dat er in ieder geen terroristisch motief was.

Het tweetal, een 33-jarige en 22-jarige Amsterdammer, werd aangehouden nadat er via 112 een melding was gedaan. De trein was op dat moment net aangekomen op het station Schiphol.

De mannen zijn direct na de arrestatie overgebracht naar een cel en worden verhoord. Ze bleken nog gezocht te worden voor andere strafbare feiten.