De politie heeft zaterdagnacht in Amsterdam Oost zeker vijf waarschuwingsschoten gelost tijdens het arresteren van twee verdachten. Het duo wordt verdacht van het plegen van een carjacking op de Eerste Oosterparkstraat.

Rond 01:45 uur werd een bestuurder van een auto met geweld uit zijn voertuig op de Eerste Oosterparkstraat gehaald. Niet veel later zagen agenten de ontvreemde auto rijden op de Weesperzijde. Twee personen probeerden nog te voet te ontsnappen.



Om de verdachten te kunnen arresteren, werden er vijf waarschuwingsschoten gelost. Het duo is ingerekend en overgebracht naar het politiebureau. Daar zullen ze worden verhoord.



Het slachtoffer van de carjacking raakte niet gewond. De politie heeft urenlang onderzoek gedaan op het plaats delict. De auto is door de recherche in beslag genomen voor onderzoek.