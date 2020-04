Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag lichtgewond geraakt toen hij van zijn tas werd beroofd op het Damrak in het centrum van Amsterdam. De overvaller werd kort erna aangehouden.

De overval vond rond 4.45 uur plaats. Een man bedreigde het slachtoffer met een mes. Of het slachtoffer gestoken is of dat hij de verwondingen ergens anders door heeft opgelopen, is onduidelijk. Agenten hebben de overvaller een paar minuten later kunnen aanhouden.

Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het slachtoffer heeft zijn tas teruggekregen en deed aangifte van de diefstal.