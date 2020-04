De sluiting van Bammy's Wok op het Diemerplein hoeft niet voortijdig door de gemeente Diemen worden opgeheven. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag geoordeeld.

Begin februari werd een handgranaat in het restaurant aangetroffen en kort daarna een kogelhuls. De gemeente Diemen besloot daarop om het restaurant voor onbepaalde tijd te sluiten vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.

De eigenaar maakte hiertegen bezwaar en voerde aan dat er volgens hem weinig gevaar is voor de openbare orde, onder andere omdat de politie niet weet of de aanslag op hem is gericht en omdat de dader al zou zijn aangehouden. Bovendien leidt hij ernstige financiële schade.

In afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure wilde de restauranteigenaar in de tussentijd de zaak weer openen. De rechtbank gaat daar echter niet in mee, omdat het belang van de algemene veiligheid volgens de rechter zwaarder weegt dan dat van de eigenaar.

Ook was het voor de gemeente niet mogelijk om een lichtere maatregel op te leggen, aldus de rechtbank.