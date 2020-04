Amsterdam

Het systeem van kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam is een "gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven", heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. Het systeem is volgens de rechtbank niet in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).