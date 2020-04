Zeventien bewoners van het Amsterdamse studentencomplex Uilenstede hebben donderdag een bekeuring gekregen vanwege samenscholing.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen mogen mensen geen groepen van drie of meer personen vormen. Ook moeten mensen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

De bewoners zaten samen buiten bij een van de flats van het complex. Ze kregen ieder een boete van 390 euro.

Het was niet de eerste keer dat agenten bij de studenten kwamen kijken. "We zijn ze al de hele week aan het waarschuwen, op een gegeven moment is het klaar. Gisteren is er een groep studenten direct bekeurd", aldus een woordvoerder van de politie.

De studenten beroepen zich op het feit dat ze daar met z'n allen wonen en daarom een gezamenlijk huishouden hebben. Maar dat telt volgens de politie niet. "Ook hier geldt dat je afstand moet houden en dat je niet met meer dan drie personen zit. Ze zaten met z'n allen buiten en bovendien hebben ze ook nog een eigen kamer."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.