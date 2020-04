De politie is op zoek naar getuigen van een beroving donderdag op de Dantestraat in Amsterdam-Zuidoost.

Het achttienjarige slachtoffer werd rond 19.30 uur plotseling van achteren aangevallen door meerdere verdachten. Hij werd mishandeld, mogelijk met een boksbeugel, en beroofd van zijn mobiele telefoon.

De politie roept tipgevers en mensen die meer informatie hebben over de beroving op zich te melden via het algemene politienummer of via Meld Misdaad Anoniem.